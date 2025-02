Volver | La Tecla Nacionales 24 de febrero de 2025 REVISTA QUé

Ciudad le hizo frente al paro docente y dio inicio al ciclo lectivo 2025

El Jefe de Gobierno sostuvo: “Empezamos con una currícula nueva para poner más foco en lengua y matemáticas”. Se vuelven a corregir los errores que hasta ahora se pretendían ajustar de manera natural.

