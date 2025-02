Volver | La Tecla Nacionales 23 de febrero de 2025 RUMBO A LAS LEGISLATIVAS

Fuerte mensaje de Macri en medio del tironeo con LLA: ¿el PRO se corta solo?

El titular del partido amarillo a nivel nacional, Mauricio Macri difundió un mensaje en redes sociales en el cual expresó que “vamos a salir a luchar para recuperar nuestro voto”. ¿Se cae una posible alianza con La Libertad Avanza?

