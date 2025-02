Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de febrero de 2025 JUDICIALES

Revés para los municipios: la Justicia prohíbe incluir tasas locales en las facturas de servicios públicos

El fallo judicial respaldó la medida de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía que protegía a los consumidores ante el cobro de cargos indebidos en las tarifas de servicios públicos.

