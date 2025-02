Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de febrero de 2025 CARRERA ELECTORAL

Ante un Milei “descuidado” por el caso $LIBRA, Macri alista a la tropa joven

El ex presidente Mauricio Macri encabezó un evento con intendentes y jóvenes del partido amarillo. De cara a los desafíos electorales de este año, arengó a su tropa para tener candidatos propios en todo el país. Operativo contención por parte del PRO.

