La Tecla Buenos Aires 21 de febrero de 2025

Banco Nación en la mira de la motosierra, los municipios podrían perder sus sucursales

La gestión libertaria planea cerrar sucursales del Banco Nación en todo el territorio nacional. Desde el Gobierno analizan los casos de los municipios que cobran las tasas más altas.

