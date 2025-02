Volver | La Tecla Legislativo 19 de febrero de 2025 PROYECTO

Efecto Libra: buscan impedir las estafas piramidales en la provincia de Buenos Aires

La diputada Lucía Klug presentó una iniciativa para prevenir y combatir este tipo de maniobras. El proyecto fue ingresado a fines del año pasado pero la legisladora lo reflotó tras el estallido del escándalo cripto protagonizado por el Presidente.

