19 de febrero de 2025

Macri toma distancia de Milei y apunta directamente al entorno presidencial por “descuidarlo”

El bloque de diputados del PRO no acompañará el juicio político, ni la creación de una comisión investigadora, pero en el partido están atentos a los avances que haya en la Justicia argentina y la estadounidense. "Lo que hemos visto es un Presidente descuidado y mal rodeado", apunto el líder amarillo.

