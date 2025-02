Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de febrero de 2025 FRICCIONES

La organización y su lealtad a la conducción de Cristina Kirchner

En la organización emblema del kirchnerismo brotan diferencias de criterios a la hora de encarar la relación con Axel Kicillof. Los que van a fondo, los dialoguistas y el rol determinante de Cristina.

Compartir