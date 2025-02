Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de febrero de 2025 EN CARRERA

Con votos radicales y K, la candidatura de Lijo a la Corte obtuvo dictamen de mayoría en el Senado

El documento recibió el respaldo de nueve legisladores de distintas bancadas. Firmaron también dialoguistas y quedó listo para debatirse la semana próxima.

