La Tecla Buenos Aires 12 de febrero de 2025

El massismo confía en derrotar a Milei en la Provincia “si no hacemos boludeces”

En el Frente Renovador sostienen que si se mantiene intacta la alianza de Unión por la Patria el triunfo sobre La Libertad Avanza en las legislativas es posible. "Nadie come vidrio", dicen sobre las tensiones internas.

