Volver | La Tecla Nacionales 12 de febrero de 2025 POSIBLE MEDIA SANCIÓN

Diputados debate este miércoles el proyecto de Ficha Limpia

En una reunión cumbre, la gestión libertaria, los bloques oficialistas y de la oposición dialoguista alcanzaron un acuerdo para modificar un artículo clave. La sesión comenzará este miércoles a las 10 hs.

Compartir