Nacionales 11 de febrero de 2025 SE PICó... OTRA VEZ

Espert habló de “balas” contra Grabois y el otro lo trató de narco: “Te sale del alma”

El libertario dijo que el ex precandidato peronista “debería estar preso” y que las balas le están “pegando cerca”. La picante respuesta de Grabois no se hizo esperar.

