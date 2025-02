Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de febrero de 2025 POLEMICA

Intendente estrenó chapa libertaria, aumentó impuestos y el campo lo cruzó

El jefe comunal de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, fue blanco de críticas por parte de la Sociedad Rural local. La tasa vial, el motivo de la discordia.

Compartir