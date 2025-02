Volver | La Tecla Nacionales 11 de febrero de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Por Diego Mayorga Díaz

dmayodiaz

En la cuna del kirchnerismo, el PJ ensaya la unidad para su supervivencia

Con las elecciones legislativas nacionales en el horizonte, en la cuna del kirchnerismo, la ahora oposición empieza a vislumbrar el escenario para recuperarse luego de la derrota de 2023

