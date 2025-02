Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de febrero de 2025 MILEI Y LA OBRA PúBLICA

“Hay barrios que hoy tienen sólo una canilla comunitaria”

El nuevo arzobispo de La Plata, del movimiento de curas villeros, dice que los argentinos deberíamos tener más en cuenta a Francisco. Los dramas sociales, las necesidades de los barrios y el rol de la política

