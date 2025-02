Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de febrero de 2025 AMBIENTE Y NEGOCIOS

Por Francisco Messina

franmessina

El trasfondo inmobiliario del fuego

Distintos puntos del territorio bonaerense sufrieron incendios y crecen las especulaciones en torno al auge de las construcciones y barrios privados. El rol de la provincia y los ambientalistas

Compartir