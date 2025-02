Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de febrero de 2025 CRISIS EN LOS TAMBOS

Ignacio Kovarsky: “Vemos que se han perdido el 10% de los establecimientos”

El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Ignacio Kovarsky, dialogó con La Tecla sobre la situación del sector y señaló que "cuando vamos a los números vemos que se han perdido el 10% de los tambos, lo que representa 1.069 en los últimos años y esto tiene que ver con muchos factores, como el clima, el desacomodo en los gastos que mucha gente no pudo aguantar"

