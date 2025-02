Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de febrero de 2025 DECLARACIONES

En medio de los reclamos, Alonso rompió el silencio: "hay una campaña mediática que busca atacar al gobierno”

El ministro de Seguridad bonaerense habló sobre los indicadores que son foco de cuestionamientos. Asimismo reclamó fondos al gobierno nacional y reiteró que es preciso combatir el "crimen organizado"

