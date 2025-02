Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de febrero de 2025 PRODUCCION LECHERA

“La situación de los tambos no se puede mirar como a una foto”

La productora lechera de Carlos Casares y referente del sector, Andrea Passerini, dialogó con La Tecla sobre el panorama que atraviesa el sector. "La provincia de Buenos Aires mira otro canal", sentenció.

