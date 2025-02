En el peronismo ahora sobrevuela la propuesta de desdoblar y votar en noviembre

En elurgen las definiciones hacia las legislativas y buscan caminos de unidad para derrotar aen medio de diferencias internas entre las principales tribus en la provincia de Buenos Aires. Desde las más altas esferas desurgió la propuesta de desdoblar las elecciones y votar después de las nacionales. El plan busca que los bonaerenses elijan a sus representantes en noviembre y apuesta a que una mala experiencia de ladeje expuesto al Gobierno nacional.El escenario político comienza a tener mayores certezas luego de la aprobación en lade la suspensión de las. Ahora la discusión impulsada porpasó al Senado y se espera que también obtenga el OK para quitar la herramienta creada en 2011 porLa dirigencia del peronismo espera definiciones desobre el calendario electoral y las propuestas para encontrar un terreno favorable ante una batalla clave están a la orden del día. Mientras algunos no descartan que existan tres elecciones en territorio bonaerense , otros ven con buenos ojos que sean solamente dos generales: una provincial y otra nacional.Según pudo conocer, la idea es que -además de suprimir las primarias- los comicios provinciales se desarrollen después que se elijan los diputados nacionales. De esta manera,ya que la Dirección Nacional Electoral estableció que las generales sean el 26 de octubre.El día planteado encaja como plazo máximo según lo dispuesto por la. Es que en el artículo 66 establece que “la convocatoria para toda elección será hecha por el Poder Ejecutivo con no menos de 60 días de anticipación a la fecha que se señale para el comicio y expresarán en su caso el número de senadores o diputados a elegirse en cada sección, y el de concejales o consejeros escolares con sus respectivos suplentes que deberá elegir cada distrito electoral”. Asimismo, el artículo 116 indica que las mismasLa vía de escape. Tal pedido se hizo extensivo en la reunión que encabezó el Gobernador en Villa Gesell con casi 40 intendentes oficialistas. Del mismo modo, no se condice con el pensamiento de, que reiteran que no es conveniente desdoblar y que deben ser concurrentes.En tanto, en elya dieron a conocer su postura a favor de quitar las elecciones primarias. En ese aspecto, reiteran que que se trata de “un gasto, cansa a la gente y que los partidos deben resolver sus internas”. En esa línea, aseguraron que “si el Congreso decide suspenderlas, nos parece correcto”.Hay varios elementos que llevan a la construcción de la nueva sugerencia que busca terminar con el enfrentamiento entre Kicillof y Cristina. Uno de ellos es quey que los ciudadanos le pasarán factura a Milei ante los serios inconvenientes operativos que traería la modalidad. Asimismo,y saber si les prestará -o no- colaboración logística, sobre todo con lasEn el plano netamente táctico, tener casi a fin de año la votación -consideran-. A su vez, esto también impulsaría que tanto el Gobernador, intendentes y jefes territoriales estén al pie del cañón y así sePara la confección de la propuesta se utilizó como otro fundamento un trabajo realizado por el Gobierno bonaerense, que llamativamente se había guardado bajo siete llaves y no fue difundido por el entorno del Gobernador.dejó nuevas certezas.El, comandado por, llevó a cabo el miércoles 29 de enero en la sede del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu) un, el escenario pretendido por el camporismo. El objetivo fue, dice el informe que también lleva la firma de la Subsecretaría de Asuntos Electorales y Parlamentarios.La intención eraen personascon conocimientos del sistema, con inconvenientes en la identificación y un tercer grupo con menor conocimiento del sistema. Con diferentes tiempos, el resultado arrojó un. Si se tiene en cuenta que se vota de 8 a 18, se estimó que un máximo de 180 electores podrían votar en ese lapso., alertó el informe.Entre las conclusiones, se indicó que “los resultados del simulacro sugieren que la implementación del sistema de elecciones concurrentes”. Así, el laboratorio de Kicillof encontró los puntos débiles de las elecciones concurrentes (con dos sistemas de votación diferentes)., los principales accionistas de la coalición. Ahora será momento de que Unión por la Patria avance en definiciones y todas las luces estarán en el Gobernador que encabezará un acto este sábado en Mar del Plata.