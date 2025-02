Volver | La Tecla Nacionales 6 de febrero de 2025 NUEVO ESCENARIO

Diputados aprobó la suspensión de las PASO y ahora la pelota pasa al Senado

Tras lograr el quórum, el oficialismo pudo aprobar en el recinto el proyecto que cambia la lógica electoral en el país y también en la provincia. El peronismo y la izquierda, ausentes.

