Ficha Limpia: dictamen para el gobierno y fuertes cruces entre bonaerenses

Tras un tenso debate en comisiones, el proyecto que impulsó el gobierno tuvo su dictamen de mayoría y será tratado en el recinto. Diputados por la Provincia de Unión por la Patria cargaron contra Silvia Lospennato.

