Los hipódromos bonaerenses siguen esperando una solución por el Fondo del Juego

La Provincia envió 1000 de los más de 3000 millones que adeudaba a las casas de apuestas hípicas, pero no hay datos concretos sobre el resto. La Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera denunció penalmente al ministro López, y sostendrá su demanda si no se ofrece una solución "integral".

