Interpelación: la oposición pide explicaciones al ministro Alonso por la inseguridad

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires, con los reflectores puestos sobre el Conurbano, ocupan por estos días buena parte del debate político entre oficialismo y oposición en el tablero bonaerense, alcanzando a los medios de alcance nacional.



Ante esta realidad, legisladores de la Coalición Cívica en la Legislatura provincial presentaron un proyecto para interpelar al ministro de Seguridad de Axel Kicillof, Javier Alonso, a quien piden explicaciones sobre las “medidas adoptadas para enfrentar la ola de crímenes que afecta al Conurbano”.



La iniciativa lleva la firma de los tres diputados “lilitos”, Maricel Etchecoin Moro, Romina Braga y Luciano Bugallo, quienes reclamaron citar a Alonso “en los términos del artículo 92 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el artículo 219 del Reglamento Interno de la presente Cámara, a fin de que informe qué medidas se están adoptando para enfrentar la actual crisis de inseguridad que atraviesa la provincia, cuya gravedad queda evidenciada con la seguidilla de asesinatos acontecidos durante los primeros días del corriente año”.





Bugallo, Etchecoin y Braga, diputados "lilitos" en la Legislatura.



En sus fundamentos, los legisladores “lilitos” aseguran que “la crisis en materia de seguridad que atraviesa la Provincia de Buenos Aires no es una novedad. Lamentablemente hace años que este flagelo que sufren los bonaerenses a diario, no solo no tiene solución, sino que se agudiza constantemente”.



En tal sentido, señalaron que “como correlato de esta situación, hemos enfrentado una seguidilla de hechos delictivos con desenlaces fatales, que generaron una profunda conmoción en la opinión pública con episodios extremadamente dolorosos”.

Quiero condenar otro hecho lamentable de inseguridad en nuestra provincia, el brutal ataque a Paloma y Josué. Este crimen, en la profundidad del conurbano, es otro grito desesperado que reclama urgente la reacción del gobernador @kicillofok. — Maricel Etchecoin (@metchecoin) February 3, 2025

“Casos como el de Lucas Aguilar, un joven de 20 años que se desempeñaba como delivery y que perdió su vida al defender a un vendedor ambulante; Juan Marcelo Sanabria quien murió al intentar escapar de motochorros; o Pablo Fernando Bartoli, asesinado de un disparo en la espalda cuando se dirigía al trabajo; también los casos de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, adolescentes asesinados en Florencio Varela son, lamentablemente, muestras de la situación de vulnerabilidad que se vive en la provincia y que aquejan constantemente a los bonaerenses. Estas situaciones dejan familias quebradas con un dolor difícil de superar, dado el arrebato de la vida y el sufrimiento pasado en el hecho”, expresaron.Por tal motivo, los diputados referenciados en Elisa Carrió creen “imprescindible solicitar la presencia del Ministro de Seguridad, Javier Alonso, para que detalle de forma pormenorizada cuáles son las medidas que está implementando el Ejecutivo Provincial para abordar de forma integral esta problemática. Cuáles son los recursos que están destinando para tal fin; como así también las instancias de coordinación en la materia con los Ministerios de Seguridad del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respectivamente, teniendo en cuenta que es una instancia clave para mancomunadamente establecer estrategias de prevención del delito y la violencia”.