Nacionales 4 de febrero de 2025

Anses rechazó el pedido de Cristina para volver a cobrar la jubilación de privilegio

El organismo nacional no hizo lugar al planteo realizado por la expresidenta y continúa el litigio. Asimismo, tomaron la misma decisión para con Amado Boudou.

