Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de febrero de 2025 LLUVIA DE TELEGRAMAS

Por Simón Reyna

reyna4_simon

El sector privado arma las valijas

El primer mes del calendario terminó y se pronostica un complicado 2025 para los sectores productivos. Ante la incertidumbre las empresas eligen dos caminos, cerrar o despedir. El presente en la Provincia

Compartir