Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de febrero de 2025 LEGISLATIVAS

Día clave en la definición por la continuidad de las PASO: rol clave de la oposición

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados definirán hoy lunes si respaldarán el proyecto de ley del Gobierno para suspender las elecciones primarias

Compartir