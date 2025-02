Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de febrero de 2025 CONFLICTO CON FEMEBA

Nicolás Kreplak: “Necesitábamos correr a los intermediarios de la atención”

El ministro de Salud bonaerense se refirió al conflicto de IOMA con la Federación Médica y dio detalles sobre la nueva negociación.

Compartir