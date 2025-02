Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de febrero de 2025 CRONOGRAMA SE BUSCA

Por Andrés Sosa

sosandres

Deadline electoral y tablero incierto

Todos miran a Axel Kicillof y esperan que resuelva el fixture de las elecciones. Las presiones internas crecen mientras florece la idea de desdoblar. La clave sobre las PASO nacionales que puede cambiar el escenario.

Compartir