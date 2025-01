Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de enero de 2025 CONFERENCIA DE VERANO

En modo opositor, Kicillof cruzó a Milei por la temporada “Es 25% peor que en 2024”

Desde Pehuen-Co, el gobernador bonaerense disparó munición gruesa contra el gobierno nacional por los números de la temporada de verano. Menciones al cambio climático por los incendios, cuestionamientos a quienes creen que “todo lo resuelve el privado” y convocatoria a la marcha del sábado.

