Buenos Aires 30 de enero de 2025 HOSPITALES PUBLICOS

Nicolás Kreplak: “Casi el 97% de la población resuelve los problemas que tiene”

El Ministro de Salud bonaerense dialogó en un mano a mano con La Tecla sobre el sistema sanitario provincial. La evaluación que hace de la gestión ante la demanda de la población.

