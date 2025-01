La agenda anti woke de Milei desembarca en la Legislatura bonaerense

La agenda anti woke, parte integrante de la “batalla cultural” que guía las acciones del gobierno de Javier Milei, tiene ya su correlato en la Legislatura bonaerense con un proyecto de diputados libertarios.



Una iniciativa, presentada por Guillermo Castello y acompañada por otros integrantes del bloque de La Libertad Avanza, busca derogar la ley de Paridad de Género, que establece igual cantidad de hombres y mujeres en las listas electorales de la Provincia.



En sus fundamentos, el proyecto para derogar la ley 14848 señala que la normativa vigente “claramente es contraria al principio constitucional de soberanía popular”, lo que iría “en contra de la forma republicana de gobierno que nuestra Constitución Nacional adopta en su art. 1” imponiendo una “paridad artificialmente impuesta”.



Además, argumentan que “al imponer un porcentaje mínimo de postulantes en base exclusivamente en el género o sexo de los mismos viola doblemente el art. 16 de la Constitución Nacional -que establece el principio de Igualdad ante la ley y de Idoneidad como única exigencia para el acceso al empleo público- porque incluye un requisito que la Constitución Nacional no exige y que nada tiene que ver con el mejor desempeño en la gestión de la cosa pública, a la vez que obliga a los partidos políticos intervinientes a desplazar candidatos mejor preparados para interpretarla voluntad popular solamente para cumplir con el cupo artificiosamente instituido”.



Además, considera que “vulnera el derecho individual constitucional a ser elegido –receptado por el Pacto de San José de Costa Rica-, al proscribir a potenciales candidatos por la sola cuestión de no tener el género o sexo requerido para integrar la lista en cuestión”, y que “degrada de manera inadmisible al sexo femenino por cuanto todas las mujeres que accedan a un cargo mediante una lista electoral estarán siempre sospechadas de haber ingresado por haber integrado la misma solo para dar cumplimiento al cupo”.







En tal sentido, añade que la legislación actual “coloca un techo a la cantidad de mujeres que puede integrar una lista, que no podrán exceder el 50 %, obligando a excluir aspirantes del sexo femenino en espacios políticos en las que las mujeres son mayoría”.



“Nuestro proyecto procura continuar con la defensa de instituciones republicanas y democráticas como la libertad del voto, la igualdad ante la ley, la no discriminación, la idoneidad como única exigencia para ingresar al empleo público, el derecho a elegir y ser elegido, todo lo cual, en definitiva, no es más que la defensa irrestricta del principio constitucional de soberanía popular que nos sentimos obligados a salvaguardar”, expresa el texto del proyecto libertario.



Junto a Castello, firmaron la iniciativa el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, Agustín Romo, y sus pares Gastón Abonjo y Sebastián Pascual.