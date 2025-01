Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de enero de 2025 ROSCA ATR

Cumbre kicillofista en la costa: intendentes le piden desdoblar al Gobernador

Casi 40 jefes comunales del peronismo se reunirán con Axel Kicillof en Villa Gesell con la intención de avanzar en definiciones electorales. Qué hacer con las PASO es uno de los grandes interrogantes.

