Los incendios no cesan y ya consumieron más de 11.000 hectáreas

Las altas temperaturas que se registran en la región generan que no se pueda aplacar el fuego en distintos territorios. En Epuyén, provincia de Chubut, fueron afectadas arriba de 5.000 hectáreas de bosques, mientras que en el Parque Nacional Nahuel Huapi se incendiaron unas 6.000

