Por Micaela Larraburu

La construcción del poder de Figueroa en Neuquén

El mandatario hizo un trabajo fino aggiornando la bandera del MPN de la defensa local y sumando dirigentes de otros espacios. En año electoral, la irrupción de LLA obliga a nuevos desafíos

