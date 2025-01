Volver | La Tecla Informe Especial 27 de enero de 2025 ENTREVISTA

Por Javier Garbulsky

GarbulskyJavier

Ramiro Egüen, del progresismo a las fuerzas del cielo

El alcalde de 25 de Mayo desbancó al peronismo en 2023. Lo hizo con el sello de Juntos, siendo parte del GEN. Recién integrado a La Libertad Avanza, evalúa su gestión, la de Kicillof y la de Milei

Compartir