Desdoblamiento: el pronunciamiento del radicalismo que hizo eco en la Gobernación

En las últimas horas elsorprendió con una declaración a favor dely le puso condimento a la discusión en el ámbito político. El pronunciamiento retumbó en el despacho del gobernador,Las instalaciones del Club Atlético Quilmes de Mar del Plata fueron el escenario con el que el oficialismo de la, representado por Unidad Radical, lanzó la convocatoria a la militancia de cara a las elecciones de este 2025. Ante la presenciade más de 2.000 invitados, entre intendentes, legisladores nacionales y provinciales, presidentes de los comités bonaerenses y referentes, entre otros planteos, se mostraron a favor de discutir la separación de los comicios provinciales.En la oportunidad, ante la atenta mirada de, el presidente electo del partido,, agarró la lanza y dejó en claro la postura del espacio. De esta forma, comienzan a sumar más adhesiones la idea de desdoblar las elecciones."Va a llegar el momento y lo vamos a plantear en este ámbito que de una buena vez se discuta en la provincia de Buenos Aires el desdoblamiento de las elecciones para poder discutir de una buena vez la provincia y no a través de los problemas de la Nación evitar la discusión de lo que nos aqueja diariamente.", sentenció el exintendente de Trenque Lauquen.Axel Kicillof junto a Miguel FernándezSegún pudo conocer, las palabras hicieron eco en la Gobernación bonaerense en momentos en los que Axel Kicillof se acerca a la toma de una decisión trascendental para su futuro político.por lo que remarcaron que ya son varios los actores que están en la misma sintonía.De esta manera,. Como se sabe, muchos de los que rodean al mandatario provincial están a favor de votar un día distinto al de las elecciones nacionales.La idea genera tensiones con, que ya expresaron abiertamente que no es conveniente desdoblar y que prefieren comicios concurrentes. Una postura similar ha expresado el Frente Renovador, que presiona a Kicillof para que tome una decisión cuanto antes.Por lo pronto, como ya contóque entonan las nuevas melodías que propone el Gobernador. La cumbre tendrá una fuerte impronta electoral (desdoblamiento y PASO en agenda) con elementos de gestión ante el rechazo en la Legislatura del Presupuesto 2025.y que está a la espera de lo que suceda en el Congreso de la Nación con la idea de quitar las primarias. Mientras tanto el tiempo corre y las definiciones no llegan.