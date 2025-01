Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de enero de 2025 ELECCIONES 2025

En el Gobierno bonaerense admiten que es “una posibilidad” el desdoblamiento

Desde las entrañas de la Gobernación comenzaron a mostrar sus cartas de cara al calendario electoral y reconocieron como cercana la chance de separar los comicios. La dude crece en torno a las PASO.

