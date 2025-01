Volver | La Tecla Nacionales 24 de enero de 2025 SU PALABRA

Luego del escándalo, Perro Primo realizó su descargo por el helicóptero que aterrizó en la playa

El incidente había ocurrido en el marco de un show gratuito que brindó en “La Olla”, ubicado en la Frontera de Pinamar. "No sabía que el piloto iba a bajar, nunca fue mi intención meterme en un problema", expresó sincero.

Compartir