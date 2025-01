Por alta presencia de arsénico en el agua, decretan la emergencia hídrica en distrito PRO

Un informe que develó la alta presencia de arsénico en el agua que consumen diferentes barrios del distrito de 9 de Julio disparó las alarmas, impulsando al Concejo Deliberante a declarar la emergencia del sistema de red de agua.



En sesión extraordinaria, el cuerpo dio luz verde a una iniciativa presentada por diferentes bloques opositores a la gestión de la intendenta María José Gentile, del PRO, luego de conocerse el informe de la ONG Conciencia Agroecológica, que mostró un alto contenido de este material tóxico.



Desde el bloque de Unión por la Patria aseguraron a Tiempo Digital que “el Ejecutivo tenía conocimiento desde hace muchos años de esto”, y criticó a la jefe comunal amarilla por no haber advertido a la comunidad para que evite tomar agua potable de la canilla.



Por su parte, el titular del bloque de ediles de Juntos, el radical Ignacio Palacios, aseguró en sus redes sociales: “Ante la grave situación que estamos viviendo por la faltante de agua, pero por sobre todo, por los altos niveles de arsénico en Ciudad Nueva, hemos declarado la Emergencia Hídrica en nuestra Ciudad”.



Ante la grave situación que estamos viviendo por la faltante de agua, pero por sobre todo, por los altos niveles de arsénico en Ciudad Nueva, hemos declarado la Emergencia Hídrica en nuestra Ciudad.



“Esta emergencia dota de herramientas a la Municipalidad para paliar la crisis en lo inmediato, pero somos conscientes de que no alcanza, necesitamos una política en conjunto con el Gobierno Nacional y Provincial, para que tanto en 9 de Julio como en nuestra región podamos tener agua potable y no contaminemos a nuestros vecinos”, señaló el referente local de Evolución.En su posteo, Palacios agradeció a la ONG Conciencia Agroecológica, “que viene trabajando en la temática y puso en agenda, con informes técnicos más que preocupantes, el nivel de arsénico en nuestra agua”.Ante este panorama, el Ejecutivo nuevejuliense aseguró que lleva adelante tareas para mejorar el caudal y la calidad del agua de red en Ciudad Nueva, y explicó que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos “está tomando medidas que incluyen el reacondicionamiento en las plantas de ósmosis -método fundamental de purificación de agua que elimina el arsénico-, como así también el recambio de filtros y el chequeo de la mezcla de agua proveniente desde la empresa ABSA”.Como informó La Tecla, de acuerdo al mapa de arsénico en el agua que presentó el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), hay varios municipios donde el agua cuenta con más de 50 partes por billón (ppb) de arsénico por litro, es decir 0,05 miligramos por litro (mg/l). En dicha nómina están Tres Arroyos, Balcarce, Junín, Mar de Ajó, Santos Unzué (9 de Julio), Tres Algarrobos (C. Tejedor), Merced (Pergamino), Monte, Lobos, Navarro, Suipacha, General Las Heras, San Vicente y Cañuelas.La ingesta sostenida en el tiempo de aguas contaminadas con arsénico incrementan el riesgo de padecer un cuadro clínico tipificado como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Su falta de tratamiento genera patologías como el cáncer de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica y/o persistente y fibrosis pulmonar. En estos casos, de acuerdo a las recomendaciones, no debe consumirse el agua de forma directa ni para la cocción de alimentos, sino que debe reemplazarse por otra fuente segura.