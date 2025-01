Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de enero de 2025 MONTE HERMOSO

Rosca veraniega: Dichiara reveló el pedido de Cristina para Axel Kicillof

En medio de una feroz interna, el expresidente de la Cámara de Diputados dio detalles sobre la estadía de la presidenta del PJ en su distrito y lo que se viene en vísperas a la campaña electoral

