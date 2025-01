“Parecía casi un golpe de estado”: intendente radical culpó a La Cámpora por fracaso del Presupuesto

El fracaso en la Legislatura de las negociaciones para aprobar el Presupuesto 2025, junto con la Ley Fiscal Impositiva y el Endeudamiento, sigue generando fricciones y asignación de responsabilidades entre los diferentes sectores.



Horas atrás, el intendente de Rojas, el radical Romá Bouvier, lanzó una dura acusación hacia La Cámpora, sector interno de Unión por la Patria al que culpó de la no aprobación de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo de Axel Kicillof.



“Estoy convencido de que el Presupuesto no salió por la propia interna que tiene el Gobernador. Estoy en contacto permanente con nuestros legisladores, tengo buenas relaciones con funcionarios del Gobierno provincial, y la voluntad de la oposición era acompañar”, disparó el jefe comunal de la Segunda Sección.



En una entrevista al medio local Rojas Ciudad, el mandamás radical añadió que “cuando se cambió y se pidió el endeudamiento dijeron que Kicillof no lo necesitaba”, en referencia a las modificaciones que pretendieron introducir la oposición, el camporismo y el massismo.



En tal sentido, consideró que “fue todo un manejo de La Cámpora, por eso nos retiramos del recinto y dejando la sesión sin quorum. Nos parecía casi un golpe de Estado para el Gobernador que La Cámpora, el kirchnerismo, se tomara esas atribuciones”.



Además, evaluó que “Kicillof tendrá que zanjar su propia interna con Cristina, que no la tiene fácil, para tener el Presupuesto y el endeudamiento que necesita”, y recordó que “en los años anteriores, la oposición ha sido responsable y ha acompañado los endeudamiento y las herramientas que ha necesitado para gobernar y hoy también lo va a hacer. No estamos seguros si quien lo va a hacer va a hacer La Cámpora o el kirchnerismo. Necesitamos con el endeudamiento y el presupuesto para poder contar con obras que teníamos firmadas en convenio ya sea viviendas o desagües pluviales”.