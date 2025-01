Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de enero de 2025 MATIAS RANZINI

“Somos un poder aparte, no somos la escribanía del Gobernador”

El jefe del bloque de Diputados provinciales del PRO dialogó con La Tecla sobre el vínculo que mantiene desde la Legislatura con Axel Kicillof. La mirada crítica y las expectativas para lo que se viene.

Compartir