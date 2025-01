Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de enero de 2025 PRIORIDADES

Wolff ratifica la continuidad de la mesa de Seguridad con la provincia de Buenos Aires

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, sostuvo que "hay que dedicarse a trabajar y dejar de lado las chicanas que a nadie le importan”. Fue tras la reunión de ayer entre ambas jurisdicciones en la sede de la Policía Bonaerense en Puente 12, partido de La Matanza.

