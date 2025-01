Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de enero de 2025 CASO “CHOCOLATE” RIGAU

Al igual que el puntero, los Albini fueron beneficiados con prisión domiciliaria

Los Albini, acusados de ser los “jefes” de Rigau, están detenidos desde noviembre de 2023 por el fraude millonario al presupuesto de la Legislatura bonaerense. Si bien el hijo recibió ese beneficio hace tres semanas, no pudo dejar la cárcel por la falta de pulseras con GPS.

