Por Javier Garbulsky

Junto al mar, Massa alineó a sus intendentes y trazó las líneas gruesas para 2025

El máximo referente del Frente Renovador juntó a un grupo de jefes comunales del espacio en Pinamar. También estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera. La crisis del campo, la inseguridad, las rutas y la estrategia electoral, en el menú.

