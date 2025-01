Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de enero de 2025 ECONOMÍA

Respira Kicillof: el Banco Central autorizó a la Provincia a emitir letras

Una disposición de la entidad habilita al Gobierno bonaerense a tomar deuda por hasta un $300.000 millones. Había sido gestionado por el Ejecutivo en noviembre del año pasado.

