Alerta en General Las Heras por el posible despido de 400 trabajadores en un frigorífico

En el distrito de la Primera Sección hay una fuerte concentración de trabajadores por posibles despidos en el frigorífico regional. Denuncian falta de pago de salarios y abandono por parte de la empresa

