10 de enero de 2025 DURANTE SU ADOLESCENCIA

"Lo silencié mucho tiempo", el relato de la medallista olímpica que denunció abusos

Eugenia Bosco atravesó en el 2024 uno de los mejores años de su vida, consiguió medalla plateada de Nacra 17 en vela de los Juegos Olímpicos. Tras la fuerte exposición mediática, decidió usar esa visibilidad para denunciar a su exentrenador

