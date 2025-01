Volver | La Tecla Nacionales 9 de enero de 2025 SIGUE LA BUSQUEDA

"Mamita perdón, traté de salvarla y no pude", el relato del hermano de la nena arrastrada por el río

Jésica, la niña de 10 años que fue arrastrada por la corriente en el río Limay sigue sin aparecer. Su hermano de 14 años relató el duro momento que vivió cuando la fuerza del agua los separó mientras tomaban un baño Balsa Las Perlas, una zona sin guardavidas

Compartir